Mamy kilku zawodników zakażonych. Są na etapie powrotu do zdrowia – przekazał mediom Scaroni. Nie zdradził, o kogo chodzi.

AC Milan, w którym jeszcze kilka miesięcy temu występował Krzysztof Piątek, obecnie zawodnik Herthy Berlin, wznowił treningi indywidualne w tym tygodniu. Szwedzka gwiazda zespołu Zlatan Ibrahimovic ma powrócić do klubu w najbliższych dniach.

Wciąż nie wiadomo, kiedy – i czy w ogóle – dograny zostanie sezon włoskiej ekstraklasy. Przypadki pozytywnych testów na Covid-19, m.in. wśród piłkarzy, zgłosiły niedawno: Fiorentina, Sampdoria Genua i Torino. Wcześniej w tym drugim klubie chorował Bartosz Bereszyński; piłkarzem Sampdorii jest też Karol Linetty, zaś bramkarzem ekipy z Florencji Bartłomiej Drągowski.

We Włoszech, jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, trwa debata dot. powrotu na boiska drużyn Serie A.

Musimy przyzwyczaić się do życia z wirusem, a dotyczy to także piłki nożnej – uważa Scaroni. Jest on zwolennikiem przyjęcia "niemieckiej formuły", zakładającej, że chorzy są poddawani kwarantannie, podczas gdy ich koledzy z zespołów kontynuują rywalizację.

W marcu poinformowano, że zakażeni koronawirusem zostali np. dyrektor sportowy i były gwiazdor Milanu Paolo Maldini oraz jego syn Daniel, występujący w tej ekipie. Starszy z rodu Maldinich jednak również apeluje o wznowienie rozgrywek ligowych w Italii.

Treningi całymi drużynami w klubach Serie A mogą się rozpocząć 18 maja. Dwa dni wcześniej do gry wróci niemiecka Bundesliga. Z kolei z powodu koronawirusa sezon już zamknięto m.in. we Francji.

Jak zaznaczono we włoskich mediach, bliżej ogłoszenia końca sezonu jest Serie B i Serie C, tj. na drugi i trzeci poziom ligowy.

W Polsce rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie zostanie wznowiona 29 maja. Natomiast 26 i 27 maja odbędą się zaległe mecze ćwierćfinału Totolotek Pucharu Polski.