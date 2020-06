Za każdą wygraną w tym sezonie posadzę 3000 drzew, aby pomóc walce z problemami związanymi z emisją dwutlenku węgla – przyznał w mediach społecznościowych 25-letni obrońca „Kanonierów”.

Reklama

Bellerin rozpoczął współpracę z organizacją non-profit One Tree Planted, która zajmuje się m.in. informowaniem na temat istotnej roli drzew w regulowaniu klimatu i ekosystemów planety.

Drzewa mają zostać posadzone w amazońskim lesie deszczowym, który jest ciągle zagrożony wycinką.

Według oficjalnych danych, od stycznia do maja wylesianie w brazylijskiej części Amazonii wzrosło o 34 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym do 2032 kilometrów kwadratowych. To powierzchnia ponad dwa razy większa od Nowego Jorku.