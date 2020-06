Jedyną bramkę dla Lokomotiwu zdobył w 38. minucie Aleksiej Miranczuk. W doliczonym czasie gry Portugalczyk Eder nie wykorzystał rzutu karnego dla gospodarzy.

Sędzia pokazał łącznie trzy czerwone kartki, za każdym razem w konsekwencji drugiej żółtej. Lokomotiw kończył mecz w dziesiątkę, a rywale - w dziewiątkę.

Zespół Krychowiaka i Rybusa zajmuje druge miejsce w tabeli. Ma 44 punkty i traci dziewięć do lidera, którym jest Zenit Sankt Petersburg.

Tymczasem swojego meczu nie rozegrało Dynamo. Moskiewski klub potwierdził w niedzielę wcześniejsze informacje rosyjskich mediów, że trzech piłkarzy tej drużyny - wśród nich reprezentant Polski Sebastian Szymański - jest zakażonych koronawirusem. Z tego powodu przełożono niedzielne spotkanie z FK Krasnodar.

Oprócz Szymańskiego, pozytywny wynik testu na COVID-19 mieli Kameruńczyk Clinton N'Jie i doświadczony reprezentant Burkina Faso Charles Kabore. Cała trójka, jak poinformował klub w oświadczeniu, rozpoczęła teraz dwutygodniową kwarantannę pod nadzorem lekarzy.

FK Krasnodar zgodził się na przełożenie meczu. Przychyliły się do tego również władze rosyjskiej federacji i rosyjskiej ligi, za co Dynamo podziękowało wszystkim w oświadczeniu. Nowy termin to 19 lipca.

21-letni Szymański przeniósł się do Moskwy w połowie ubiegłego roku z Legii Warszawa. Po 22 meczach jego zespół z 30 punktami zajmuje siódme miejsce.