Obie uznane bramki piłkarze Tottenhamu zdobyli po przerwie. W 64. minucie Fabiańskiego pokonał samobójczym uderzeniem Tomas Soucek (piłka odbiła się przypadkowo od jego nogi), a w końcówce spotkania wynik ustalił Harry Kane, który wykorzystał sytuację sam na sam z polskim golkiperem.

Dla czołowego reprezentanta Anglii, który długo leczył kontuzję, to pierwszy gol od grudnia ubiegłego roku.

Łącznie tego dnia piłka trzykrotnie lądowała w siatce polskiego bramkarza, ale pierwsze z trafień gospodarzy - tuż przed przerwą - nie zostało uznane. Jak się okazało przy pomocy VAR, Koreańczyk Heung-min Son był na minimalnym spalonym.

West Ham zajmuje w tabeli 17. miejsce, czyli pierwsze dające utrzymanie (27 pkt). Osiemnasty AFC Bournemouth ma jednak tyle samo punktów, a 19. Aston Villa tylko o jeden mniej - oba te zespoły zagrają swoje mecze w środę.

"Koguty" awansowały na siódme miejsce (45 pkt), wciąż z nadziejami na czwartą lokatą, dającą prawo gry w Lidze Mistrzów.

W innym wtorkowym spotkaniu trzeci w tabeli Leicester City zaledwie zremisował u siebie z piętnastym Brighton and Hove Albion 0:0.

Zdecydowany lider Liverpool zagra w środę u siebie z Crystal Palace, a szlagierowo zapowiada się ostatnie w tej kolejce spotkanie. W czwartkowy wieczór czwarta w tabeli Chelsea Londyn podejmie wicelidera Manchester City.

Ekipa gości to wciąż aktualni mistrzowie kraju, jednak na obronę tytułu mają tylko matematyczne szanse. Do zdobycia w tym sezonie pozostały 24 punkty, a do Liverpoolu tracą aż 20.