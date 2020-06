Jak podał dziennik "24 Sata", powołując się na tureckie doniesienia prasowe, Kądzior otwiera listę życzeń transferowych Fenerbahce. W trwającym wciąż sezonie – przerwanym na wiele tygodni z powodu koronawirusa – Polak ma świetne statystyki, rozegrał najwięcej meczów spośród zawodników swojej drużyny (26) i spędził najwięcej minut na boisku (2134).

Reklama

Chorwaccy dziennikarze podkreślają, że Kądzior miał bardzo duży wkład w obronę krajowego tytułu, zaś niewiele występował w Lidze Mistrzów. Przypominają, że polski piłkarz miał propozycję z ligi MLS, ale nie jest zainteresowany wyjazdem za ocean,

Kilka tygodni temu Kądzior przedłużył kontrakt z Dinamem. Do tego klubu trafił latem 2018 roku z Górnika Zabrze za 400 tysięcy euro. Teraz jego wartość szacuje się na 2,4 mln euro. W Chorwacji twierdzą jednak, że jeśli Dinamo zgodzi się go sprzedać Fenerbahce, to za wyższą kwotę.

Łącznie w barwach mistrza Chorwacki rozegrał 73 spotkania, a jego bilans to 21 goli i 22 asysty. "To więcej niż dobre statystyki" – uważają dziennikarze z Zagrzebia.