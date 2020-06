W żadnych z wymienionych przypadków nie podano nazwisk. W komunikacie zaznaczono, że obecnie zakażony piłkarz przechodzi chorobę bezobjawowo i nie ma powodów do zmartwień w kwestii jego zdrowia.

Zgodnie z protokołem spędzi dwa tygodnie w domu. Znajduje się pod nadzorem klubowego sztabu medycznego, który jest w kontakcie z przedstawicielami służby zdrowia - podkreślono.

Zapewniono też, że obaj zawodnicy, u których stwierdzono dawne ślady obecności Covid-19, są już zdrowi i będą brali udział we wznowionych treningach.

Rywalizacja we francuskiej ekstraklasie w sezonie 2019/20 została zakończona przedwcześnie z powodu pandemii. Obecnie kluby rozpoczynają przygotowania do kolejnego.

Od 1 lipca do składu AS Monaco dołączyć ma bramkarz Radosław Majecki, który ostatnio był wypożyczony do Legii Warszawa.