Johannesson w sobotnich wyborach prezydenckich uzyskał 92,2 procent głosów. W pierwszym przemówieniu na antenie kanału RUV islandzkiej telewizji powiedział, że jest pod wrażeniem menedżera mistrza Premier League.

Wykazał się ogromną odpowiedzialnością, lecz jednocześnie wielką pokorą, a jako człowiek wyzwań, który chce wygrywać, jest jednocześnie taktowny w stosunku do swoich rywali. Jest twardy i zdecydowany, lecz potrafi się ugiąć kiedy trzeba. Takie właśnie cechy powinien mieć dobry lider i przywódca i takim właśnie chcę być prezydentem przez następne cztery lata - powiedział Johannesson.

Prezydent znany z zamiłowania do piłki nożnej dodał, że nie jest fanem Liverpoolu, ale to Klopp zrobił na nim wrażenie i bardzo go zainspirował.