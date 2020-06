We włoskich i hiszpańskich portalach zamieszczone zostały zdjęcia 21-letniego Hakimiego, który we wtorek przyleciał do Mediolanu. Jest już po badaniach, a także zdążył się pożegnać z Borussią, publikując wpis w internecie: "Nadszedł czas, aby zamknąć piękny etap mojego życia. Po dwóch cudownych latach jestem gotowy opuścić wspaniały klub".

Dla wicemistrza Bundesligi, w którym występował m.in. z Łukaszem Piszczkiem, Marokańczyk zdobył w tym sezonie dziewięć goli i miał 10 asyst łącznie we wszystkich rozgrywkach.

Według medialnych informacji, Hakimi ma podpisać pięcioletni kontrakt z Interem, a co roku na jego konto wpłynie 5 mln euro.