W poprzednich sezonach Milan nie nawiązuje nawet do mistrzowskiej formy, jaką prezentował w latach 90. ubiegłego wieku. W Lidze Mistrzów ostatnio wystąpił w sezonie 2013/14.

Także teraz "Rossonerich" i prowadzący w tabeli Juventus dzieli przepaść: lider zgromadził 75 punktów, Milan ma ich 46 i jest siódmy. Na osiem kolejek przed końcem sezonu strata nawet do czwartej Atalanty Bergamo jest znaczna - 17 "oczek".

"Mamy poczucie, że zasługujemy na lepszą lokatę w tabeli. Nie uda nam się już zakwalifikować do Champions League, ale musimy przynajmniej przywrócić ten klub do europejskich pucharów" - powiedział trener Milanu Stefano Pioli.

Nie ma wątpliwości, że to turyńczycy będą we wtorek faworytami. Z siedmiopunktową przewagą nad wiceliderem Lazio Rzym są coraz bliżsi zapewnienia sobie dziewiątego mistrzostwa Włoch z rzędu. W czterech kolejkach po wznowieniu sezonu w czerwcu odnieśli komplet zwycięstw, zdobywając 13 goli i tracąc dwa.

Jednak Milan również złapał formę, jakiej nie prezentuje w ostatnich latach często. Jego bilans ligowy od czerwca to remis i trzy zwycięstwa, w tym nad Lazio w Rzymie 3:0. Mimo to nie słabną medialne spekulacje, że Pioli pożegna się wkrótce z posadą.

"Nie wiem, co przyniesie przyszłość dla tego zespołu i dla mnie, ale pracujemy tak samo ciężko jak przez cały sezon" - zapewnił szkoleniowiec, który w październiku zastąpił Marco Giampaolo.

"Zawodnicy pracują ciężko na treningach. To bardzo odpowiedzialny skład, który wie, jak ważna jest ta koszulka. Dają z siebie 110 procent - nawet ci, którzy przedłużyli kontrakty tylko do końca sezonu i pewnie po nim odejdą. Są zdeterminowani, żeby udowodnić, że wciąż są dobrymi piłkarzami" - dodał Pioli.

Spotkanie na San Siro zaplanowano na godzinę 21.45. Z kolei o 19.30 Lazio, które po serii 21 kolejek bez porażki poniosło dwie w ostatnich czterech spotkaniach, zmierzy się na wyjeździe z Lecce.

Pozostałe spotkania 31. kolejki odbędą się w środę i czwartek. Trudne zadanie czeka Polaków występujących w Sampdorii - Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego. Klub z Genui zagra w Bergamo z rewelacyjną Atalantą.

W niedzielę Sampdoria pokonała u siebie SPAL Ferrara 3:0, a Linetty zdobył dwie bramki. Dzięki temu ma już siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

"To był bardzo ważny mecz i udało nam się go wygrać 3:0. Pierwszy gol był trochę trudniejszy do zdobycia, za to ten ostatni rozstrzygnął spotkanie. Czuję się dobrze fizycznie. Przed nami wyjazd do Bergamo, gdzie czeka na nas silny rywal, ale wierzymy w zwycięstwo" - powiedział po niedzielnym meczu Linetty.

Atalanta zdobyła w tym sezonie już 83 bramki ligowe. Dla porównania, prowadzący Juventus i trzeci w tabeli Inter mają po 63, a wicelider Lazio - 66.

Mecz w Bergamo rozpocznie się o 20.45 w środę.