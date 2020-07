„Damian dostał pozwolenie na powrót do Polski. W środę ma jeszcze wizytę u lekarza w Zagrzebiu, a kolejną konsultację będzie miał pewnie już w Polsce. Obecnie czuje się w miarę dobrze, lecz wiadomo jest ból, nie czuje smaku, zapachu i zaczyna mu puchnąć oko. To normalne w takich sytuacjach” – powiedziała PAP Aneta Kądzior, żona piłkarza.

Kądzior doznał kontuzji na początku drugiej połowy niedzielnego, prestiżowego spotkania z Hajdukiem (2:3).

„Nos został złamany w dwóch miejscach. W znieczuleniu ogólnym miał zabieg nastawiania. Poza tym lekarze stwierdzili wstrząśnienie mózgu. Zaraz po meczu trafił do szpitala, a do domu wrócił dopiero o godz. 3 w nocy” – dodała małżonka Kadziora.

W tym sezonie klub Polaka zagra jeszcze w lidze z Istrą 1961 w Puli 18 lipca i z NK Varażdin u siebie 25 lipca. Dinamo ma przewagę aż 14 punktów nad wiceliderem NK Osijek.

„Niestety, Damian nie wystąpi w tych spotkaniach. Co do jego powrotu do klubu, wstępnie wiemy, że Dinamo zaczyna treningi 29 lipca. Nowy sezon startuje zaś 14 sierpnia” – przyznała Aneta Kądzior.

W poprzednim sezonie Polak miał największą liczbę asyst w chorwackiej ekstraklasie – 11. W tych rozgrywkach, przerwanych na wiele tygodni z powodu koronawirusa, też jest na czele – 10. Poza tym strzelił też 10 goli w lidze.