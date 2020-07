Rządowy departament sportu oraz organizator rozgrywek La Liga miały nadzieję wpuścić fanów na stadiony, na razie w niewielkiej części, we wrześniu, gdy rozpocznie się nowy sezon.

Liczono również, że od listopada będzie można wypełnić już 50 procent pojemności stadionów, a od stycznia - komplet.

Jednak gwałtowny wzrost liczby infekcji od czasu zniesienia w czerwcu przez Hiszpanię stanu wyjątkowego doprowadził niektóre regiony do wprowadzenia lokalnych blokad i ograniczenia działań, co opóźni powrót do normalności.

"Szczerze mówiąc, nie widzę tego, biorąc pod uwagę rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy" - powiedział w czwartek minister zdrowia Salvador Illa w stacji radiowej "Cadena Ser".

"Widzieliśmy kilka skupisk infekcji i chociaż na szczęście byliśmy w stanie je kontrolować, nadal nie widzę (powrotu kibiców - PAP). Poświęcimy trochę czasu i przekażemy informacje, aby departament sportu mógł podjąć decyzję w razie potrzeby. Musimy ostrożnie podejść do wirusa, a koncentracja dużej liczby osób w tym czasie nie jest w ogóle wskazana" - dodał. (