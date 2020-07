"Mamy super zespół, odpowiednie nastawienie i chęci. Prezentujemy odpowiednią jakość na to, żeby zostać mistrzem, ale tu nie wystarczy o tym mówić. Musimy też walczyć na boisku. Bo Bayern Monachium imponuje regularnością. Tego musimy się nauczyć" - ocenił 20-letni snajper, uznawany za jeden z największych talentów w Europie.

W ostatnich ośmiu sezonach tytuł wygrywali Bawarczycy, w którego barwach gra Robert Lewandowski. Haaland chciałby przerwać serię Bayernu.

"To właśnie jest mój wielki cel. Chciałbym zostać mistrzem Niemiec w koszulce Borussii Dortmund" - powiedział.

Do ekipy z Dortmundu Haaland dołączył zimą z RB Salzburg. Kosztował 20 mln euro.

"Chciałem udowodnić, że jestem wart takich inwestycji. Nie chciałem, by klub żałował swojej decyzji. A to, że od samego początku udawało mi się trafiać do siatki, tylko mi w tym pomogło. Na tym jednak polega moja praca" - zauważył i dodał: "Jeśli w przyszłym sezonie będziemy dzięki moim bramkom wygrywać każdy mecz, to będę szczęśliwy. To by oznaczało, że tytuł jest nasz".