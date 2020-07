Reprezentant Polski do lat 17 Jakub Ojrzyński podpisał profesjonalny kontrakt z zespołem piłkarskiego mistrza Anglii - Liverpoolem. Do "The Reds" młody bramkarz przeszedł latem ubiegłego roku z Legii Warszawa, ale na razie grał tylko w drużynach U-18 i U-19.

To pierwszy taki kontrakt w karierze Jakuba Ojrzyńskiego, którego ojcem jest były trener m.in. Arki Gdynia, Górnika Zabrze, Korony Kielce czy Wisły Płock - Leszek Ojrzyński. Reklama Nazywany po prostu "Kuba" przez kolegów z boiska 17-letni bramkarz od razu po przeniesieniu się na Wyspy wraz z pierwszym zespołem udał się na tour po Stanach Zjednoczonych. W drużynie do lat 18 rozegrał dziewięć spotkań ligowych. Juergen Klopp wybrany trenerem roku w lidze angielskiej Zobacz również "Jednym z jego najefektowniejszych momentów była seria świetnych interwencji na początku derbowego spotkania z Evertonem, które młodzi +The Reds+ później zdominowali i zwyciężyli 6:1" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Liverpoolu. Ojrzyński bronił barw tego klubu również w Lidze Europy do lat 19. Innym bramkarzem Liverpoolu jest 21-letni Kamil Grabara, który ma na koncie występy w drużynach U-18 i U-23. W pierwszym zespole także jeszcze nie zadebiutował.