W przypadku remisu w derbach Lombardii szansę wyprzedzenia obydwu rywali będzie miało aktualnie czwarte w tabeli Lazio Rzym, które także w sobotę zagra na wyjeździe z Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Mecze w Bergamo i w Neapolu rozpoczną się o godzinie 20.45.

Reklama

Oba spotkania będą interesujące również z tego względu, że Atalanta i Napoli pozostają wciąż w grze w Lidze Mistrzów, natomiast Inter - w Lidze Europy.

W tym samym czasie Juventus zmierzy się w Turynie z AS Roma, a napastnik "Juve" Cristiano Ronaldo stoczy korespondencyjny pojedynek z Ciro Immobile z Lazio o koronę króla strzelców. Szanse Portugalczyka są jednak niewielkie. Zdobył dotychczas 31 bramek, a Włoch - o cztery więcej i brakuje mu tylko jednej, by wyrównać rekord Serie A, należący od 2016 roku do Argentyńczyka Gonzalo Higuaina.

W niedzielę poznamy trzecią - obok SPAL Ferrara i Brescii - drużynę, która opuści ekstraklasę. O uniknięcie degradacji walczą Lecce oraz mająca nad nim punkt przewagi Genoa, ze zbierającym ostatnio dobre recenzje Filipem Jagiełłą. Oba zespoły zagrają u siebie o 20.45: Lecce z Parmą, a Genoa z Veroną.