W konkursie "jedenastek" w pierwszych pięciu kolejkach gracze obu zespołów nie pomylili się. Decydująca okazała się szósta, gdy Keylor Navas obronił strzał Bertrand Traore, a po chwili okazji nie zmarnował hiszpański pomocnik paryżan Pablo Sarabia.

Stołeczny zespół zagrał bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe, a wśród pokonanych do 81. minuty występował były piłkarz Wisły Kraków, Brazylijczyk Marcelo.

Przed tygodniem, w pierwszym meczu we Francji po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, PSG w finale krajowego pucharu pokonało ekipę AS St. Etienne 1:0. Wcześniej, w efekcie przerwanego w marcu sezonu ligowego, sięgnęło po mistrzostwo. Z kolei na początku sezonu paryska drużyna zdobyła Superpuchar, więc do niej trafiły wszystkie trofea rozgrywek 2019/20.

Piątkowe spotkanie było dla obu drużyn ostatnim sprawdzianem przed decydującymi zmaganiami w Lidze Mistrzów w Portugalii. 7 sierpnia zespół z Lyonu czeka rewanż 1/8 finału z Juventusem Turyn, który w lutym w pierwszej potyczce pokonali 1:0, a pięć dni później PSG spotka się w ćwierćfinale z Atalantą Bergamo.