To dlatego, że z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki nie zakończą się w terminie wymaganym przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA), a rumuńska federacja musiała do końca dnia zgłosić kluby uprawnione do gry w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

W Krajowej najpierw prowadzili gospodarze, dla których gola uzyskał w dziewiątej minucie Dan Nistor. Do wyrównania doprowadził Brazylijczyk Paolo Vinicius (36.), a o zwycięstwie CFR przesadzili Kevin Boli z Wybrzeża Kości Słoniowej (56.) oraz Ciprian Deac (77. z rzutu karnego).

Gdyby był remis, zarządzono by dogrywkę i ewentualnie konkurs rzutów karnych.

Cluj, którego bramkarzem jest Grzegorz Sandomierski (w poniedziałek był poza kadrą), prowadzi w tabeli i ma pięć punktów przewagi nad drugą Universitateą. W normalnych okolicznościach nie miałby jednak jeszcze zapewnionego tytułu, ponieważ wicelider ma do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie.

To trzeci z rzędu, a szósty w historii tytuł CFR Cluj. Ze swoimi piłkarzami nie mógł fetować trener Dan Petrescu. Były szkoleniowiec m.in. Wisły Kraków miał pozytywny wynik testu na COVID-19 i przebywa w izolacji.