„Dzisiaj jest jeden z najważniejszych i najtrudniejszych dni w moim sportowym życiu: nadeszła chwila pożegnania” – przekazał we wtorek słynny zawodnik.

Oficjalne przejście na futbolową emeryturę nie jest jednak zaskoczeniem. 1 maja 2019 roku przeszedł zawał serca, później wrócił do treningów w FC Porto, ale od kilkunastu miesięcy Casillas nie zagrał w żadnym meczu.

„Ważna jest ścieżka, którą podążasz i towarzyszący ci ludzie, a nie cel, do którego cię prowadzi. Dzięki pracy i wysiłkowi przychodzi to samo. Myślę, że mogę bez wahania powiedzieć, że taka była moja droga do wymarzonego celu” – napisał legendarny bramkarz, który przez wiele lat związany był z Realem Madryt.

Casillas jest wychowankiem Realu Madryt. W jego barwach wystąpił w 725 spotkania. Z „Królewskimi” wywalczył m.in. trzykrotnie Puchar Europy (Liga Mistrzów) i pięć razy mistrzostwo Hiszpanii. W 2015 roku przeniósł się do FC Porto.

Real Madryt w oficjalnym oświadczeniu nazwał Casillasa „najlepszym bramkarzem w historii klubu”.

Bramkarz sięgnął po wiele nagród indywidualnych i drużynowych w futbolu, ale też był wyróżniany m.in. orderami za swoją sportową postawę.

Niedawno hiszpańskie media podawały, że po zakończeniu kariery Casillas miałby wrócić do Realu i pełnić funkcję doradcą prezydenta Florentino Pereza.

Utytułowany bramkarz rozważał też opcję kandydowania na prezydenta hiszpańskiej federacji piłkarskiej (RFEF), ale ostatecznie się wycofał.