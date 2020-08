Po ogłoszeniu pierwszego przypadku w czwartek, we wtorek liczba zarażonych w ekipie Olympique wzrosła do czterech, czyli do progu, od którego Profesjonalna Liga Piłkarska (LFP) może zadecydować o przełożeniu meczu. Zespół z Marsylii potwierdził, że przekazał wszystkie niezbędne informacje do LFP.

Reklama

Po poniedziałkowym spotkaniu komisja LFP do spraw Covid ma się ponownie zebrać jeszcze we wtorek, aby przedyskutować sprawę meczu OM - AS Saint-Etienne zaplanowanego na piątek o godz. 19 na stadionie Velodrome.

Dwa wypadki pozytywnych testów na koronowirusa zgłosiła także drużyna Nimes. Wszyscy zagrożeni zostali skierowani do izolacji do czasu przeprowadzenia dodatkowych testów.