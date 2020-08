Jak poinformowało Elche, nowy szkoleniowiec ma podpisać roczny kontrakt, a oficjalnie zaprezentowany zostanie w przyszłym tygodniu.

Almiron jako trener największe jak na razie sukcesy odniósł razem z klubem Lanus. Cztery lata temu zdobył z nim mistrzostwo Argentyny, a w 2017 roku dotarł do finału Copa Libertadores.

Teraz po raz pierwszy ma pracować w Europie. W przeszłości trenował kluby z Argentyny, Meksyku, Kolumbii i Arabii Saudyjskiej. Ostatnio - w ubiegłym roku - prowadził Al-Shabab.

Martin, znany powszechnie w środowisku piłkarskim jako "Pacheta", dołączył do Elche w 2018 roku, gdy klub znajdował się na skraju bankructwa i grał na trzecim poziomie krajowych rozgrywek. 52-letni Hiszpan został ulubieńcem kibiców po tym jak wprowadził zespół - po pięciu latach absencji - do Primera Division. We wtorek klub poinformował, że jego kończąca się w tym sezonie umowa nie zostanie przedłużona, co było sporym zaskoczeniem. Nie podano przyczyny takiej decyzji.