Napastnik Paris Saint-Germain miał zarobić według warunków ostatniego kontraktu, który powinien obowiązywać do 2022 roku 105 mln dol. - poinformowała gazeta "Folha de Sao Paulo".

Według brazylijskiego serwisu informacyjnego UOL, Neymar i Nike nie doszli do porozumienia, co do wysokości zarobków, jakie gracz miał otrzymać za przedłużenie kontraktu.

28-letni Neymar był i jest niezmiernie aktywny na portalach społecznościach, co podbija jego wartość na rynku reklamy. +Wrzuca+ zdjęcia nie tylko z aren sportowych, ale i prywatnego życia.

Jego przejście latem 2017 roku, z FC Barcelona do PSG, za rekordowe 222 miliony euro, zelektryzowało cały piłkarski świat. Wartość Brazylijczyka na rynku medialnym rosła z roku na rok, ale 2020 rok był gorszy pod względem marketingowym głównie z powodu pandemii koronawirusa. Paryżanie zdobyli mistrzostwo Francji, krajowy puchar i Puchar Ligi, ale nie sięgnęli po najcenniejsze trofeum na Starym Kontynencie - w finale Ligi Mistrzów przegrali z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego 0:1.