"Młoty" dowiedziały się o wynikach testów we wtorek w trakcie przygotowań do wieczornego spotkania z Hull City w 3. rundzie Pucharu Ligi (w kadrze meczowej londyńczyków nie było bramkarza Łukasza Fabiańskiego). Cała trójka opuściła natychmiast stadion i wróciła do domów.

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godzinie 20.30, a obowiązki Moyesa przejął jego asystent Alan Irvine.

Wcześniej zapadła decyzja o odwołaniu innego spotkania tej fazy rozgrywek - pomiędzy czwartoligowym Leyton Orient a Tottenhamem Hotspur. W tej pierwszej ekipie wykryto kilka przypadków zakażenia koronawirusem. Nie wiadomo na razie, czy mecz zostanie rozegrany w innym terminie, czy też "Kogutom" przyznany zostanie walkower.