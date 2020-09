Pozyskanie 33-letniego ofensywnego pomocnika z Fiorentiny było 11. ruchem transferowym Monzy przed zbliżającym się sezonem Serie B.

„To nasz jedenasty krok, ostateczny, jakiego chcieliśmy” - powiedzieli lokalnej gazecie członek zarządu klubu Adriano Galliani.

Boateng, były reprezentant Ghany, spędził ostatni sezon na wypożyczeniu do tureckiego Besiktasu. W karierze grał m.in. w AC Milan, kiedy klub ten należał do Berlusconiego.

Były premier Włoch Berlusconi kupił AC Monza w 2018 roku, trzy lata po tym, jak klub został zdegradowany do Serie D z powodu bankructwa. Pod jego wodzą zespół awansował najpierw do trzeciej ligi, a teraz do Serie B. Rozgrywki na zapleczu ekstraklasy rozpocznie w piątek meczem ze SPAL Ferrara, którego podstawowym obrońcą jest Bartosz Salamon.

Jednym z pozyskanych przed sezonem przez Monzę zawodników jest były napastnik Lecha Poznań i król strzelców ekstraklasy w sezonie 2019/20 Duńczyk Christian Gytkjaer.