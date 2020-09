Wcześniej wywalczyli mistrzostwo Niemiec, wygrali Ligę Mistrzów i zdobyli Puchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA.

Reklama

Mecz stał na wysokim poziomie. Bawarczycy po 32 minutach prowadzili 2:0 po bramkach Corentina Tolisso i Thomasa Muellera. Wydawało się, że to właśnie oni będą rządzić na murawie do samego końca, ale Borussia się ocknęła i doprowadziła do wyrównania, dzięki trafieniom Juliana Brandta i Erlinga Haalanda. Mieli też piłkę na 3:2, ale jej nie wykorzystali i to się zemściło. Zwycięskiego gola w 82. minucie zdobył Joshua Kimmich.

Lewandowski był na murawie do 83. minuty i miał duży udział przy dwóch bramkach. W barwach BVB od 76. minuty grał Łukasz Piszczek. Spotkanie z powodu pandemii koronawirusa odbyło się bez udziału publiczności.

W piątek "Lewy", który był królem strzelców w trzech rozgrywkach - Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec - może zostać wybrany piłkarzem roku w plebiscycie UEFA.