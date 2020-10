Derby della Madonnina to jedna z najbardziej wyrównanych piłkarskich rywalizacji. We wszystkich oficjalnych rozgrywkach drużyny te mierzyły się ze sobą 225 razy. Inter ma na koncie 82 zwycięstwa, Milan 76, a 67-krotnie był remis. Bilans bramek 309-301 na korzyść Interu.

W ostatnich latach w Serie A "Nerazzurri" dominują jednak wyraźnie. Od 2012 roku Milan lokalnego rywala zdołał pokonać tylko dwukrotnie, a po raz ostatni 31 stycznia 2016 roku.

Derbowe niepowodzenia Milanu odzwierciedlają większy kryzys tego klubu. W najlepszej czwórce nie zdołał bowiem zakończyć żadnego z ostatnich siedmiu sezonów.

Początek obecnego jest jednak obiecujący. Podopieczni trenera Stefano Piolego wygrali z Bologną (2:0), Crotone (2:0) i Spezią (3:0). Nie są to mocne drużyny, więc dopiero mecz z Interem będzie dobrą weryfikacją ich możliwości.

Inter ma natomiast na koncie zwycięstwa z Fiorentiną (4:3) i Benevento (5:2) oraz remis z Lazio Rzym (1:1).

Z powodu koronawirusa obie drużyny przystąpią do derbów osłabione. W Interze przez zakażenie wykluczeni z gry są: Ashley Young, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini i Ionut Radu. W Milanie na kwarantannie są Leo Duarte oraz Matteo Gabbia, ale do treningów wrócił już za to Zlatan Ibrahimovic.

Oprócz Milanu komplet punktów ma jeszcze tylko prowadząca w tabeli Atalanta. Zespół z Bergamo wciąż imponuje skutecznością. Pokonał Torino (4:2), Lazio (4:1) i Cagliari (5:2). Również w sobotę na wyjeździe zmierzy się z Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika.

Teoretycznie łatwe zadanie czeka broniący tytułu Juventus Turyn. "Stara Dama", której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, tego samego dnia i również na boisku rywala zmierzy się z zamykającym zestawienie Crotone.

W ostatnim sobotnim meczu Sampdoria Genua Bartosza Bereszyńskiego podejmie Lazio.

Natomiast w niedzielę Bologna bramkarza Łukasza Skorupskiego u siebie zagra z Sassuolo, Fiorentina występującego na tej samej pozycji Bartłomieja Drągowskiego na wyjeździe zmierzy się ze Spezią, Torino, którego piłkarzem od tego sezonu jest Karol Linetty, podejmie Cagliari, a Benevento Kamila Glika czeka wyjazdowe spotkanie z Romą.

W poniedziałek na zakończenie czwartej kolejki Genoa Filipa Jagiełły zagra na wyjeździe z Veroną.