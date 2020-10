Przez wiele lat mecze Manchesteru United i Arsenalu były prawdziwymi szlagierami. Od sezonu 1992/93, czyli pierwszego pod szyldem Premiere League, aż do 2003/04 tylko raz zdarzyło się, aby mistrzostwa nie zdobyła któraś z tych dwóch ekip. W rozgrywkach 1993/94 było to Blackburn Rovers.

Rywalizacja "Czerwonych Diabłów" i "Kanonierów" była także walką dwóch wielkich osobowości trenerskich - Alexa Fergusona oraz Arsene'a Wengera. Obaj jednak są już na sportowej emeryturze. Ferguson "ManU" zostawił w 2013 roku, a Wenger odszedł w 2018.

Teraz jednak zdecydowanie najlepsze są ekipy Liverpoolu i Manchesteru City. Dawni giganci do ich poziomu nie są w stanie się zbliżyć. W ostatnich siedmiu latach Manchester United i Arsenal tylko po dwa razy kończyły sezon na podium.

Po sześciu kolejkach obecnego również nie mają powodów do zadowolenia. Arsenal w tabeli jest 11., a "ManU" z jednym meczem zaległym do rozegrania dopiero 15.

W Premier League "Czerwone Diabły" jeszcze nie wygrały na własnym stadionie. Wcześniej przegrały z Crystal Palace 1:3 i Tottenhamem Hotspur 1:6 oraz bezbramkowo zremisowały z Chelsea Londyn.

Mimo to, do konfrontacji z Arsenalem mogą podejść z optymizmem. We wtorek w Lidze Mistrzów rozbiły bowiem na Old Trafford RB Lipsk 5:0. Aż cztery gole zdobyły w ostatnich 20 minutach, kiedy na boisko z ławki zostali wprowadzeni najlepsi piłkarze.

"Musimy zdobyć punkty w meczu z Arsenalem. Z tego powodu w Lidze Mistrzów dokonałem kilku zmian. Sezon jest długi, ciężki i rotacja jest niezbędna. Zmiennicy wnieśli dokładnie to, czego oczekiwałem" - powiedział trener Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer.

Arsenal rywalizuje w Lidze Europy i w czwartek pokonał irlandzkie Dundalk 3:0.

Fabiańskiemu w drugim meczu z rzędu przyjdzie mierzyć się z ekipą o wielkim potencjale ofensywnym. W poprzedniej kolejce bardzo dobrze spisał się w starciu z Manchesterem City i mecz zakończył się wynikiem 1:1.

West Ham w tabeli zajmuje 12. miejsce. Liverpool jest drugi i ma tyle samo punktów co prowadzący Everton.

Podopieczni trenera Carlo Ancelottiego po świetnym starcie sezonu, w poprzedniej kolejce ulegli Southampton Jana Bednarka 0:2. W wyjazdowym meczu z Newcastle chcą pokazać, że była to jednorazowa wpadka.

"Ta porażka nie wpłynęła na naszą ambicję. Wiedziałem, że wcześniej czy później przegramy. Wciąż jesteśmy na szczycie tabeli i to jest najważniejsze" - podkreślił włoski szkoleniowiec.

Zespół Bednarka w sobotę zagra na wyjeździe z Aston Villą. Natomiast Leeds United Mateusza Klicha w poniedziałek podejmie Leicester City.

Postawa beniaminka to jedno z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Leeds prezentuje odważna grę i w tabeli jest na szóstym miejscu. Leicester również ma powody do zadowolenia. Zajmuje czwartą pozycję z zaledwie punktem straty do czołowej dwójki.

Manchester City czeka wyjazdowy mecz z Sheffield United, Tottenham Hotspur podejmie Brighton & Hove Albion, a Chelsea czeka wyjazd do Burnley.

Siódma kolejka rozpocznie się już w piątek meczem Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace.