28-letni obrońca prowadził negocjacje z Bawarczykami od wielu miesięcy za pośrednictwem swojego agenta. Według mediów punktem spornym była kwota rocznego wynagrodzenia piłkarza.

"Jakiś czas temu przedstawiliśmy Davidowi i jego doradcy ofertę, która naszym zdaniem była bardzo dobra. Ostatnio powiadomiliśmy ich, że chcemy mieć jasność do końca października. Do wczoraj nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, więc skontaktowaliśmy się z agentem. Powiedział, że propozycja jest nadal niesatysfakcjonująca i powinniśmy ją znów przemyśleć. Wtedy ją zupełnie wycofaliśmy" - relacjonował Hainer na antenie radia "BR".

Wiele wskazuje zatem na to, że to ostatni sezon Alaby w ekipie z Monachium. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego zdobył z nią m.in. dziewięć razy mistrzostwo Niemiec, sześciokrotnie krajowy Puchar, a do tego dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów.

Bayern prowadzi obecnie w tabeli niemieckiej ekstraklasy z 15 punktami po sześciu kolejkach. Tyle samo ma wicelider Borussia Dortmund, której piłkarzem jest Łukasz Piszczek.