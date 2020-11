Piątek zdobył trzecią bramkę w meczu, w 86. minucie. Na murawę wszedł po przerwie. W drużynie z Augsburga zagrało dwóch Polaków. W bramce stał Rafał Gikiewicz, a w linii obrony wystąpił Robert Gumny, po raz pierwszy w podstawowym składzie.

To było też szczególne zwycięstwo dla trenera Herthy Bruno Labbadii, który świętował swoją 100. wygraną na wyjeździe w Bundeslidze. Poza Piątkiem do bramki trafiali w 44. minucie z rzutu karnego Brazylijczyk Matheus Cunha i w 52. minucie Belg Dodi Lukebakio. To dopiero drugie zwycięstwo Herthy w tym sezonie.

Schalke Gelsenkirchen zremisowało na wyjeździe z Mainz 2:2. Łącznie to był 23. kolejny mecz Schalke bez zwycięstwa. Po raz ostatni piłkarze tego klubu cieszyli się z wygranej w Bundeslidze 17 stycznia, gdy pokonali Borussię Moenchengladbach 2:0.

W tabeli Schalke zajmuje 17. miejsce (przedostatnie) z dorobkiem trzech punktów. Mainz ma jeszcze gorszy bilans i jest ostatnie z jednym punktem.

Całe spotkanie na ławce rezerwowych VfB Stuttgart spędził Marcin Kamiński, a jego zespół zremisował z Eintrachtem Frankfurt 2:2. W tabeli ekipa Polaka zajmuje siódmą lokatę (10 pkt), a Eintracht z takim dorobkiem jest dziesiąty.

Liderem, przynajmniej przez parę godzin, będzie RB Lipsk, który pokonał Freiburg 3:0 i ma punkt przewagi nad Bayernem Monachium, ale Bawarczycy wieczorem zagrają w hicie kolejki z wicemistrzem Niemiec Borussią Dortmund.

W innym sobotnim meczu Union Berlin rozgromił beniaminka Arminię Bielefeld 5:0.