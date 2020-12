Mecz w Monachium jest prestiżowy dla obu zespołów, ale nie jest wykluczone, że goście nie potraktują go priorytetowo. W przeciwieństwie do Bayernu, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, RB Lipsk nie ma jeszcze zapewnionego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O miejsce w fazie pucharowej będzie walczył we wtorek u siebie z Manchesterem United w ostatniej kolejce grupy H.

"Przed nami dwa bardzo trudne spotkania, ale jesteśmy w dobrych nastrojach. Drugie miejsce w Bundeslidze i wszystko w naszych rękach w Champions League - to nam daje pewność siebie. Oczywiście, będzie nam potrzebny spektakularny występ, jeśli mamy pokonać Bayern" - mówił w środę austriacki pomocnik RB Lipsk Marcel Sabitzer.

Goście nie mogą być zadowoleni z dotychczasowego bilansu wszystkich występów na stadionie Bayernu. W czterech meczach zdobyli tylko jeden punkt, za to ani jednej bramki. Przegrali 0:3, 0:2 i 0:1, a raz zremisowali 0:0.

Postrachem RB Lipsk jest Lewandowski, który strzelił tej drużynie siedem goli w 11 występach - więcej niż jakikolwiek inny piłkarz.

Więcej optymizmu podopiecznym trenera Juliana Nagelsmanna daje jednak statystyka dotycząca ostatnich pięciu spotkań z Bayernem, licząc także te w Lipsku: zostali w nich pokonani tylko raz, trzy razy zremisowali i raz zwyciężyli.

W meczu zaplanowanym na sobotę na godz. 18.30 dojdzie do pojedynku najskuteczniejszego ataku - Bayern zdobył 31 goli w dziewięciu kolejkach i wyrównał rekord Eintrachtu Frankfurt z sezonu 1974/75 - oraz najlepszej defensywy - tylko sześć straconych bramek od początku sezonu w lidze.

RB Lipsk ma szansę zostać liderem. Obecnie ma 20 punktów, a Bawarczycy zgromadzili o dwa więcej. Ze straty punktów przez jednego lub obu tych rywali chcą skorzystać sklasyfikowane na kolejnych miejscach ekipy Bayeru Leverkusen - 19 pkt i Borussii Dortmund - 18.

Bayer zadanie ma teoretycznie dość łatwe. W niedzielę o 18 "Aptekarze" zagrają na wyjeździe z Schalke 04. Zespół z Gelsenkirchen jest pogrążony w kryzysie - nie wygrał żadnego z ostatnich 25 ligowych spotkań. Ma zaledwie trzy punkty i jest ostatni w tabeli.

Z kolei Borussia, której piłkarzem jest Łukasz Piszczek, zmierzy się we Frankfurcie z Eintrachtem w sobotę o 15.30. Gościom nie pomoże ich najskuteczniejszy strzelec Erling Haaland, który z powodu kontuzji nie zagra już w tym miesiącu. To daje Lewandowskiemu szansę na wypracowanie sobie większej przewagi w klasyfikacji strzelców. Polak ma 12 goli, Norweg - o dwa mniej.

"Jeszcze 11 czy 12 miesięcy temu też graliśmy bez niego, ale oczywiście to nie są dobre wieści. Teraz inni muszą sobie z tym poradzić. Musimy stać się bardziej elastyczni i zastąpić czymś jego umiejętność zdobywania goli" - powiedział o Haalandzie dyrektor sportowy BVB Michael Zorc.

Dziesiątą kolejkę Bundesligi rozpoczną derby Berlina w piątek o 20.30 na stadionie Herthy. W ekipie gospodarzy może wystąpić Krzysztof Piątek. Tym bardziej, że z powodu urazu prawdopodobnie wciąż pauzować będzie Kolumbijczyk Jhon Cordoba.