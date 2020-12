Po drugim z rzędu remisie zespół z San Sebastian ma 25 punktów i o jeden ustępuje Atletico.

Na podopiecznych Argentyńczyka Diego Simeone nie ma na razie mocnych w lidze - w sobotę odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu, w sumie mają ich osiem oraz dwa remisy. Prowadzą w tabeli, mimo że rozegrali o dwa spotkania mniej od Realu Sociedad i trzeciego Villarreal - 21 pkt oraz o jedno mniej od czwartego Realu Madryt - 20.

Gole nie padły także we wcześniejszym niedzielnym spotkaniu pomiędzy Villarreal a Elche. Tym samym "Żółta Łódź Podwodna" nie wykorzystała okazji na zbliżenie się do Realu Sociedad. To był trzeci z rzędu ligowy remis podopiecznych Unaia Emery'ego.

Tuż za Villarreal z punktem straty sklasyfikowany jest mistrz kraju Real Madryt. "Królewscy", którzy ostatnio spisują się znacznie poniżej oczekiwań, tym razem wygrali w sobotę na wyjeździe z Sevillą 1:0. Zwycięską bramkę zdobył... marokański bramkarz gospodarzy Bono.

W czołówce tabeli próżno szukać Barcelony. Katalończycy w 10 meczach zdobyli 14 punktów. Po obiecującym zwycięstwie nad Osasuną Pampeluna 4:0 w ubiegłym tygodniu podopieczni Holendra Ronalda Koemana znów zaliczyli wpadkę - w sobotę przegrali na wyjeździe z beniaminkiem Cadiz 1:2.

Tę kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Eibar z Valencią. Piłkarzem drużyny z Kraju Basków, ostatnio rezerwowym, jest Damian Kądzior.