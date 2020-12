Bramki w Turynie padły po efektownych uderzeniach z dystansu, ale bramkarze obu zespołów - Szczęsny i Pierluigi Gollini - i tak zasłużyli na wysokie noty.

Broniący tytułu gospodarze objęli prowadzenie w 29. minucie po uderzeniu Federico Chiesy. To pierwszy ligowy gol w koszulce Juventusu 23-letniego reprezentanta Włoch, który dołączył do ekipy mistrza Włoch tego lata z Fiorentiny.

W 57. minucie z kolei ładnym strzałem popisał się Szwajcar Robin Freuler, przerzucając piłkę nad Szczęsnym.

Kilka chwil później Juventus miał szansę ponownie objąć prowadzenie, ale Gollini obronił uderzenie Portugalczyka Cristiano Ronaldo z rzutu karnego.

Na około kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry to Atalanta miała swoją okazję na drugą bramkę. Z odległości kilku metrów w stronę bramki głową piłkę posłał Argentyńczyk Christian Romero, ale Szczęsny wykazał się dużym refleksem i odbił piłkę na bok.

Polak efektownie obronił też uderzenie Kolumbijczyka Duvana Zapaty w pierwszej połowie oraz Argentyńczyka Alejandro Gomeza w 82. minucie. Również Gollini wielokrotnie ratował gości z opresji.

To już szósty remis Juventusu w tym sezonie. "Stara Dama" ma 24 punkty, tyle samo co wicelider Inter, który o 20.45 podejmie czwarte i mające punkt straty do tej dwójki Napoli. W wyjściowym składzie gości znalazł się Piotr Zieliński.

Atalanta ma 18 punktów i jest na ósmym miejscu, ale ma do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz.

W tabeli prowadzi AC Milan - 27 pkt. Lider również o 20.45 zmierzy się na wyjeździe z Genoą.