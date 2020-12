"W ten szary dzień, zarówno pod względem pogody, jak i pozycji zespołu w tabeli, rozpoczyna się czwarta przygoda Davide Ballardiniego na ławce trenerskiej najstarszego klubu we Włoszech. To powrót do przeszłości" - napisano na stronie internetowej Genoi.

W Genoi Ballardini pracował już w latach 2010-11, 2013 i 2017-18. Ani razu nie wytrwał na tym stanowisku nawet roku, za każdym razem był zwalniany przez klub. Doświadczenie trenerskie zbierał też m.in. w Palermo i Cagliari (po trzy razy) oraz Lazio Rzym i Bolonii.

W niedzielę drużyna z Genui przegrała na wyjeździe 0:2 z beniaminkiem Benevento. W zespole rywali wystąpił Kamil Glik.

Ten rok nie był udany dla 57-letniego trenera Marana, bowiem na początku marca stracił pracę również w Cagliari.

W ekstraklasie Włoch prowadzi AC Milan – 31 pkt.