Casillas zadebiutował w pierwszym zespole Realu w ekstraklasie w 1999 roku i grał tam do 2015, kiedy przeniósł się do FC Porto. W maju 2019 roku podczas treningu miał zawał serca. Trafił do szpitala, gdzie jego stan wprawdzie od razu się poprawił, ale od tego czasu piłkarz nie wystąpił już w żadnym oficjalnym meczu. W sierpniu br. Casillas definitywnie zakończył karierę.

Reklama

"Real Madryt jest dumny, że może powitać znów w domu jednego ze swoich wielkich kapitanów" - napisano w komunikacie.

Zadowolenie z "powrotu do domu" wyraził także w mediach społecznościowych sam Casillas. "Wyjdę naprzeciw temu nowemu wyzwaniu z motywacją i zaangażowaniem. Dziękuję za powitanie" - napisał 39-letni Hiszpan.

Z "Królewskimi" Casillas wywalczył 19 trofeów: pięciokrotnie triumfował w ekstraklasie, po trzy razy w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata, a ponadto dwukrotnie zdobył Puchar Hiszpanii i Superpuchar UEFA oraz cztery razy Superpuchar Hiszpanii.

W hiszpańskiej drużynie narodowej rozegrał 167 spotkań, wcześniej reprezentował kraj również w niższych kategoriach wiekowych. Jest dwukrotnym mistrzem Europy (2008 i 2012) oraz mistrzem świata (2010).