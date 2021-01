Piłkarz Borussii Dortmund Axel Witsel zerwał ścięgno Achillesa i nie zagra do końca sezonu. Do urazu doszło w sobotnim meczu Bundesligi, w którym wicemistrzowie Niemiec pokonali RB Lipsk 3:1. To oznacza, że belgijskiego pomocnika może zabraknąć także w mistrzostwach Europy.

Witsel w sobotę upadł nagle na murawę w 30. minucie spotkania. Reklama Wielki pech Łukasza Fabiańskiego. Gorzej 2021 roku nie mógł zacząć Zobacz również 31-letni zawodnik jest podstawowym zawodnikiem BVB i reprezentacji Belgii. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie będzie musiał pauzować, ale w najbliższych dniach przejdzie operację. Borussia Dortmund po 15 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Bundesligi. Do lidera Bayernu Monachium traci pięć punktów.