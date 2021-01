Drągowski kluczową interwencją popisał się w 37. minucie. Jedyną bramkę natomiast w 72. zdobył Serb Dusan Vlahovic.

Reklama

W tabeli Fiorentina awansowała na 12. miejsce. Cagliari zajmuje natomiast dopiero 16. i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Zespół Walukiewicza na zwycięstwo czeka już dwa miesiące. Przegrał czwarte spotkanie z rzędu.

Podziałem punktów zakończył się mecz na szczycie. Trzecia w zestawieniu Roma zremisowała u siebie z wiceliderem Interem Mediolan 2:2. W 17. minucie prowadzenie stołecznej ekipie dał Lorenzo Pellegrini. Na początku drugiej połowu bramki dla gości zdobyli natomiast Milan Skriniar i Achraf Hakimi. Wynik w 86. minucie ustalił Gianluca Mancini.

Mieliśmy szansę dobić rywala, ale nie daliśmy rady i Roma wróciła do gry. Nie zapominajmy, że Roma walczy o te same cele, co my. To mocny, dobrze zorganizowany zespół, więc remis na jego terenie nie jest złym wynikiem - powiedział trener Interu Antonio Conte.

Do prowadzącego Milanu Inter traci trzy punkty, a Roma sześć. Lider już w sobotę wygrał u siebie z Torino 2:0, po bramkach Rafaela Leao i Francka Kessiego.

W innych niedzielnych meczach Napoli Piotra Zielińskiego pokonała na wyjeździe Udinese 2:1. Polski pomocnik został zmieniony tuż przed końcem spotkania. Natomiast Verona u siebie wygrała 2:1 z Crototne. W pokonanym zespole cały mecz rozegrał Arkadiusz Reca, a w zwycięskim w drugiej połowie grał Paweł Dawidowicz.