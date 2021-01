"Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany. Będę nosić z dumą koszulkę Fenerbahce i dam z siebie wszystko dla zespołu" - powiedział Oezil w wywiadzie telefonicznym dla tureckiej telewizji NTV.

Piłkarz przyznał również, że w niedzielny wieczór uda się z rodziną do Stambułu. Według kilku tureckich gazet, Oezil w poniedziałek obejrzy z trybun ligowy mecz Fenerbahce, obecnego wicelidera tamtejszej ekstraklasy, z Ankaragucu.

W następnych dniach planowana jest uroczysta ceremonia połączona z podpisaniem przez niego kontraktu.

Według dziennika sportowego "Fanatik", na który powołuje się agencja AFP, Oezil podpisze umowę na trzy i pół roku, będzie zarabiać do pięciu milionów euro za sezon.

Skonfliktowany z Arsenalem piłkarz nie grał w tym zespole od marca 2020 roku. W październiku "Kanonierzy" nie umieścili go na liście zawodników zgłoszonych do Premier League, co rodziło pytania o przyszłość doświadczonego pomocnika w Londynie.

Kontrakt z Oezilem miał wygasnąć pod koniec bieżącego sezonu. W niedzielnym wywiadzie dla NTV piłkarz przyznał, że od dawna nie grał meczów, ale podkreślił, iż kontynuował regularne treningi i jest w dobrej formie fizycznej.

Oezil był zawodnikiem Arsenalu od września 2013 roku, gdy przeszedł do "Kanonierów" z Realu Madryt. Wcześniej grał w Schalke 04 Gelsenkirchen i Werderze Brema.

W lipcu 2018 roku zrezygnował z gry w reprezentacji Niemiec. Wydał wówczas oświadczenie, w którym swoją decyzję uzasadnił krytyką i atakami na niego po wspólnym zdjęciu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem przed mundialem w Rosji.

Wcześniej Oezil wspomniał, że zdjęcie z Erdoganem nie miało charakteru politycznego, a wykonane zostało na imprezie charytatywnej w Londynie, gdzie obaj się spotkali. Jak tłumaczył piłkarz, nie chodziło o politykę czy wybory w Turcji, ale "znaczyło tylko tyle, że szanuje najwyższy urząd w kraju swojej rodziny".

W drużynie narodowej rozegrał 92 mecze i zdobył 23 gole. Wywalczył z nią mistrzostwo świata w 2014 roku w Brazylii, a cztery lata wcześniej zajął trzecie miejsce na mundialu w RPA.

Oezil przez wiele lat był czołowym zawodnikiem reprezentacji Niemiec, ale też symbolem integracji i asymilacji ludności pochodzenia tureckiego. To największa imigrancka społeczność w tym kraju.