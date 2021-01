Huntelaar przechodzi z Ajaksu Amsterdam ze skutkiem natychmiastowym, podpisał kontrakt do końca sezonu. Chcę dołożyć cegiełkę do wspólnego sukcesu, jakim będzie utrzymanie Schalke w niemieckiej ekstraklasie. To właśnie tu jest miejsce tego klubu i wierzę, że ta misja nam się uda. To nasza wspólna odpowiedzialność, żeby do tego doprowadzić - skomentował piłkarz.

Zadowolenia z transferu, o którym głośno mówiło się już od kilku dni, nie kryją władze klubu.

Sportowo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Klaas-Jan będzie dużym wzmocnieniem. Zresztą w miniony weekend strzelił dwie bramki, co jest już wystarczającym dowodem na to, że jest w formie. Ponadto jednak jest to piłkarz, który świetnie zna Schalke. Jest związany emocjonalnie z klubem, a jego osobowość i doświadczenie pomogą nam w osiągnięciu celu - powiedział członek zarządu Jochen Schneider.

Huntelaar grał w Gelsenkirchen w latach 2010-17. Strzelił w barwach Schalke 126 bramek.

Zespół z Zagłębia Ruhry jest w ogromnym kryzysie. Na początku stycznia przerwał serię 30 porażek, ale to nie zmieniło sytuacji klubu, który jest ostatni w tabeli i ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Po 16 kolejkach Schalke jest ostatnie w tabeli z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów. Do bezpiecznego 15. miejsca traci w tej chwili... siedem punktów.