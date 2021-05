W Niemczech trudno znaleźć gazetę, stronę internetową, czy serwis sportowy, który by w tej chwili nie mówił o kapitanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Jest na ustach wszystkich, bo po raz kolejny może wejść na inny historyczny pułap. Niewielu jest ekspertów, którzy wątpią w "Lewego". Bardziej zadają sobie pytanie - o ile rekord zostanie poprawiony. Dotychczasowy Gerda Muellera wynosi 40 trafień.

Kartki mogą zatrzymać "Lewego"

Kto lub co ma jeszcze Lewandowskiego zatrzymać? Dwóch ostatnich przeciwników? Raczej kolejna kontuzja... Albo ten straszny koronawirus, który nadal wszędzie jeszcze panuje. A może zawieszenie za kartki? - zastanawia się portal t-online.de.

Tego zresztą też obawia się trener Bayernu Monachium, w którym Polak gra. Robert ma na koncie cztery kartki. W meczu z Freiburgiem musi bardzo uważać, ale on jest bardzo nakręcony na ten rekord - przyznał Hansi Flick.

Portal t-online.de zauważył, że Lewandowski na pewno może polegać na swoich kolegach z drużyny, którzy postarają się wypracować dla niego najlepsze okazje. "To zresztą było widać już w ostatnim meczu" - ocenił.

"Alle-fuer-Lewy-Mission" (z niem. Misja wszyscy dla Lewego) - takie hasło wymyśliły niemieckie media na ostatnie dwa mecze Bundesligi, bo właśnie na Lewandowskiego będą skierowane wszystkie oczy. Tym bardziej, że Bayern już zapewnił sobie dziewiąty tytuł z rzędu.

T-online.de wspomniał też o rozwoju Lewandowskiego jako piłkarza i napastnika. Kiedyś był egoistą. Zresztą wystarczy przypomnieć wielką kłótnię z Arjenem Robbenem. Kłócili się na murawie jak małe dzieci, który z nich ma podejść do rzutu karnego. O tym można jednak zapomnieć. To już minęło. Teraz Lewandowski jest całkowicie innym zawodnikiem - napisano.

Jestem wdzięczny za to, że dostaję tyle wspaniałych podań od moich kolegów - powiedział niedawno sam Lewandowski, który dotychczas wystąpił w 348 meczach Bundesligi i strzelił w nich 275 bramek.

"Rekord był nie do ruszenia"

Gazeta "Die Welt" wspomniała, że od lat nie wspominano rekordu Muellera, bo wydawał się on nie do ruszenia. A tu Robert Lewandowski właśnie się szykuje do tego, by pisać historię - skomentował.

Magazyn "Kicker" przypomniał też, że Mueller ustanawiając prawie 50 lat temu rekord zagrał we wszystkich meczach. Lewandowskiego na cztery kolejki zatrzymała kontuzja kolana, której nabawił się w trakcie meczu reprezentacji. To jednak w żaden sposób nie naruszyło jego instynktu strzeleckiego, a może nawet go wyostrzyło - napisano.

Zresztą "Lewego" chwali także kapitan Bayernu Manuel Neuer: Robert jest teraz w fenomenalnej formie i ma przed sobą jeszcze dwie szanse. Zrobimy wszystko, by mu pomóc. On sam też bardzo chce poprawić ten historyczny wynik.

Jedno jest pewne - jeśli Lewandowskiemu uda się w tym sezonie poprawić rekord Muellera, pojawi się nowe pytanie. Czy komukolwiek uda się to jeszcze poprawić? - kończy swój artykuł "Kicker".