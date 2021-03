O tym, że drogi Casillasa i Carbonero rozeszły się plotkowano od jakiegoś czasu. Teraz jednak spekulacje zostały ucięte przez samych zainteresowanych, którzy wydali oświadczenie potwierdzające ich rozstanie.

Nasza miłość to już dwie inne drogi. Wciąż będziemy oddanymi rodzicami, jak do tej pory. To przemyślana decyzja podjęta poprzez wzajemne porozumienie. Szacunek, oddanie i przyjaźń pozostanie na zawsze - napisali w oświadczeniu, które zamieścili w mediach społecznościowych.