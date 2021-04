Jak przekazał klub Polaka, Lewandowski w piątek przez 30 minut ćwiczył z piłką i po zajęciach nie czuł żadnego bólu. Odbył też trening biegowy.

Reklama

Trener Hansi Flick na konferencji prasowej przekazał jednak, że nie bierze pod uwagę występu lidera klasyfikacji strzelców w sobotę w Wolfsburgu.

"+Lewy+ nie jedzie z nami do Wolfsburga. Musimy poczekać na rozwój sytuacji do wtorku" - powiedział szkoleniowiec, nawiązując do terminu następnego spotkania w Bundeslidze - z Bayerem Leverkusen.

Lewandowski, którego celem w tym sezonie było poprawienie rekordu Gerda Muellera z 1972 roku w liczbie zdobytych goli, czyli uzyskanie ich więcej niż 40, od trzech tygodni pauzuje z powodu kontuzji, jakiej nabawił się w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0). Polak zatrzymał się na razie na 35 trafieniach.

Kapitan biało-czerwonych opuścił dotychczas cztery spotkania swojego klubu - dwa ligowe i dwa w Lidze Mistrzów. Od początku tygodnia 32-letni Lewandowski wrócił do treningów biegowych, ale zdaniem magazynu "Kicker" sztab medyczny mistrza Niemiec nie podejmie żadnego ryzyka i wszystko wskazuje, że Polak wróci na boisko za tydzień, w meczu wyjazdowym z FSV Mainz.

To potwierdzałoby diagnozę lekarzy Bayernu, że jego przerwa w grze potrwa cztery tygodnie. Gdyby do powrotu doszło w Moguncji, Lewandowski miałby cztery mecze, by zmierzyć z magiczną barierą 40 goli w sezonie i rekordem słynnego "Bombera".