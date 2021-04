W kwietniu ognisko COVID-19 pojawiło się w Hercie Berlin, której barw broni Krzysztof Piątek, oraz w trzech klubach 2. Bundesligi, co doprowadziło do odwołania spotkań. Z powodu rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostw Europy nie ma dużego pola do przekładania meczów.

Od 3 maja zawodnicy oraz członkowie sztabów będą mogli przebywać tylko w domach oraz klubowych ośrodkach, a od 12 maja, na dwie kolejki przed końcem sezonu, udadzą się na zgrupowania w reżimie sanitarnym.

Ostatnia kolejka zaplanowana jest na 22 maja, ale później muszą jeszcze zostać rozegrane baraże decydujące o spadkach i awansach.

Po 30 kolejkach blisko mistrzostwa jest Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Bawarczycy prowadzą w tabeli i mają dziesięć punktów przewagi nad drugim RB Lipsk.