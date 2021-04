Lewandowski walczy o poprawienie rekordu Bundesligi w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie. Na cztery kolejki przed końcem sezonu ma 35 trafień, a rekord Gerda Muellera z edycji 1971/72 wynosi 40 bramek.

Dla Flicka priorytetem jest jednak zdobycie przez Bayern dziewiątego z rzędu mistrzostwa Niemiec. Bawarczycy mają 71 punktów i aż o 10 wyprzedzają RB Lipsk, więc teoretycznie mogą sięgnąć po tytuł już w ten weekend.

"Musimy jak najszybciej zdobyć tytuł. To jest nasz pierwszy cel" - powiedział Flick podczas piątkowej wideokonferencji prasowej.

"On (Lewandowski - PAP) nie grał z powodu kontuzji od czterech tygodni, ale wygląda dobrze fizycznie i pokazał to na treningu. Wrócił do składu. Musimy zobaczyć, jak sobie z tym radzi i jak reaguje jego organizm. Będziemy go wspierać (w próbie bicia rekordu - PAP), lecz najważniejszym celem jest sukces klubu" - zaznaczył trener Bayernu.

Polski napastnik doznał kontuzji pod koniec marca w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0) w eliminacjach mistrzostw świata. Stracił przez to ćwierćfinały Ligi Mistrzów (Bayern odpadł w dwumeczu z PSG) i cztery spotkania ligowe.