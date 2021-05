W sobotę informację o Neymarze pojawiły się m.in. w "Sky" i "L'Equipe".

Brazylijczyk ma ważny kontrakt z PSG do 30 czerwca 2022 roku. Nowy ma obowiązywać do 2026. Do Paryża Neymar przeprowadził z Barcelony w sierpniu 2017 roku za rekordową sumę transferu 222 mln euro. Od tamtej pory wielokrotnie spekulowano o jego odejściu.

To ma być znak dla innych zespołów, że PSG nadal liczy się w grze o najlepszych piłkarzy świata. 29-letni Neymar jest 103-krotnym reprezentantem Brazylii i podporą reprezentacji. W ostatnim sezonie francuski zespół dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Bayernem Monachium. W tym roku odpadł w półfinale z Manchesterem City.

Neymar sam niedawno w jednym z wywiadów powiedział: "Wszystko jest już niemal dogadane. W Paryżu jestem naprawdę szczęśliwy".

Media podają, że władze PSG rozmawiają także z Kylianem Mbappe.