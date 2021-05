Lewandowski trafił do siatki w 26. minucie wyjazdowego spotkania z SC Freiburg (2:2). Wówczas wykorzystał rzut karny i powiększył dorobek do 40 goli w tym sezonie ligowym, w którym opuścił pięć meczów.

W ostatniej kolejce 22 maja Bayern podejmie FC Augsburg i wówczas 32-letni napastnik gospodarzy będzie miał okazję zostać samodzielnym rekordzistą.

Ważne wydarzenia w karierze Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze:

22 sierpnia 2010 - ligowy debiut w barwach Borussii Dortmund; Lewandowski pojawił się na boisku w 63. minucie przegranego 0:2 wyjazdowego meczu 1. kolejki z Bayerem Leverkusen, zmieniając Sebastiana Kehla.

19 września 2010 - premierowy gol w Bundeslidze; w 4. kolejce Polak pokonał obecnego kolegę z drużyny Manuela Neuera, który wówczas strzegł bramki Schalke 04 Gelsenkirchen. Lewandowski podwyższył prowadzenie gości na 3:0, a BVB wygrała ostatecznie 3:1.

30 kwietnia 2011 - pierwsze mistrzostwo Niemiec; tytuł zapewniła BVB wygrana z FC Nuernberg 2:0, a Lewandowski zdobył jedną bramkę. W sumie 32-letni napastnik ma dziewięć takich trofeów, a w historii rozgrywek więcej zdobyli tylko jego koledzy z Bayernu - Thomas Mueller i Austriak David Alaba.

1 października 2011 - pierwszy hat-trick; Polak popisał się nim w 8. kolejce sezonu 2011/12 przeciwko FC Augsburg. Był to także jego pierwszy mecz w Bundeslidze ze zdobytą więcej niż jedną bramką.

10 maja 2014 - pierwszy tytuł króla strzelców; przed ostatnią kolejką sezonu 2013/14 Polak oraz Mario Mandzukic z Bayernu Monachium mieli po 18 trafień. Chorwat dorobku nie powiększył, natomiast "Lewy" trafił do siatki dwukrotnie w spotkaniu z Herthą Berlin (4:0). Był to też ostatni w karierze występ Polaka w barwach Borussii Dortmund, dla której strzelił 74 gole w lidze.

22 sierpnia 2014 - ligowy debiut w Bayernie Monachium; Lewandowski znalazł się wyjściowym składzie Bawarczyków na spotkanie 1. kolejki sezonu 2014/15 z VfL Wolfsburg (2:1). Grał do 78. minuty.

30 sierpnia 2014 - pierwszy ligowy gol Lewandowskiego w barwach Bayernu; premierową bramkę w barwach BVB Lewandowski zdobył przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen - i tak samo było w Bayernie Monachium. W 2. kolejce trafił do siatki strzeżonej przez Ralfa Faehrmanna, a Manuela Neuera miał już wówczas po swojej stronie. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

22 września 2015 - pięć goli w dziewięć minut; w 6. kolejce sezonu 2015/16 Bayern grał u siebie z VfL Wolfsburg i do przerwy przegrywał 0:1. Lewandowski zagrał w tym meczu od początku drugiej połowy i szybko dokonał praktyczne niemożliwego - między 51. a 60. minutą spotkania zdobył pięć goli. Nikt inny nie dokonał tego tak szybko jak Polak (8 minut i 59 sekund) ani jako rezerwowy. Co więcej, Polak może też się pochwalić najszybszym hat-trickiem (między 51. a 55. minutą) oraz najszybszym "czteropakiem" (od 51. do 57. minuty). Bayern wygrał 5:1.

26 września 2015 - setny gol w Bundeslidze; kilka dni po historycznym osiągnięciu w meczu z Wolfsburgiem, w 7. kolejce Lewandowski dwukrotnie pokonał bramkarza FSV Mainz (3:0) i mógł już pochwalić się 100 trafieniami w Bundeslidze. Dokonał tego w 168 występach. Tylko sześciu piłkarzy w historii rozgrywek osiągnęło "trzycyfrówkę" szybciej.

26 sierpnia 2016 - 50 goli dla Bayernu; w 1. kolejce sezonu 2016/17 Lewandowski strzelił trzy gole Werderowi Brema (6:0), powiększając ligowy dorobek w barwach Bayernu do 50 trafień w 64 występach. Osiągnął tę liczbę najszybciej ze wszystkich piłkarzy w historii Bundesligi.

17 lutego 2018 - rekordowa seria bezbłędnych karnych; w doliczonym czasie gry spotkania 23. kolejki sezonu 2017/18 przeciwko VfL Wolfsburg Lewandowski z 11 metrów zapewnił Bayernowi zwycięstwo 2:1. Była to 17. z rzędu wykorzystana przez Polaka "jedenastka" w Bundeslidze. Polak wyrównał tym samym rekord Hansa-Joerga Butta, który był... bramkarzem. Kolejny rzut karny - 10 marca, w 26. kolejce przeciwko Hamburgerowi SV - Lewandowski już zmarnował, ale następny znowu wykorzystał i zakończył ten mecz z hat-trickiem. Bayern wygrał 6:0.

9 marca 2019 - rekord liczby goli piłkarza spoza Niemiec; w 25. kolejce sezonu 2018/19 Lewandowski został najskuteczniejszym w historii Bundesligi zagranicznym strzelcem. Dwa gole z VfL Wolfsburg (6:0) powiększył dorobek Polaka do 197 trafień. Wcześniej rekord należał do Peruwiańczyka Claudio Pizarro.

6 kwietnia 2019 - rozpoczęta trzecia setka; w 28. kolejce tego samego sezonu Lewandowski zdobył dwie bramki w meczu z Borussią Dortmund (5:0), które były jego trafieniami numer 200 i 201 w Bundeslidze. Tę granicę przekroczyli wcześniej jedynie Gerd Mueller, Jupp Heynckes, Klaus Fischer i Manfred Burgsmueller, ale tylko Mueller dokonał tego szybciej od Polaka.

9 listopada 2019 - rekordowa seria 11 meczów z golem; w 11. kolejce sezonu 2019/20 i w swoim 301. występie w Bundeslidze Lewandowski trafił dwukrotnie do bramki Borussii Dortmund (4:0) i został pierwszym w historii Bundesligi piłkarzem, który zdobył co najmniej jedną bramkę w 11 kolejkach z rzędu. Tydzień wcześniej wyrównał rekord Gabończyka Pierre'a-Emericka Aubameyanga oraz Klausa Allofsa.

27 czerwca 2020 - rekordowa liczba goli zagranicznego piłkarza w jednym sezonie; w ostatniej kolejce sezonu 2019/20 Lewandowski zdobył gola w meczu z VfL Wolfsburg (4:0) i zakończył rozgrywki ligowe z 34 bramkami. Takim dorobkiem nie może pochwalić się żaden inny zagraniczny piłkarz Bundesligi. Polak został wówczas po raz piąty królem strzelców rozgrywek, a częściej - siedmiokrotnie - udało się to jedynie Gerdowi Muellerowi.

23 sierpnia 2020 - potrójny król strzelców; w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 Lewandowski gola co prawda nie strzelił, ale Bayern pokonał Paris Saint-Germain 1:0 i zdobył potrójną koronę. Polak został pierwszym w historii piłkarzem, który miał najwięcej strzelonych bramek w sezonie w Bundeslidze - 34, Champions League - 15 i Pucharze Niemiec - 6.

17 grudnia 2020 - najlepszy piłkarz roku FIFA; za powyższe dokonania Lewandowski został doceniony przez FIFA, która uznała go w plebiscycie za najlepszego w świecie w 2020 roku. Analogiczne wyróżnienie spotkało go ze strony UEFA.

13 marca 2021 - już tylko Mueller z przodu; w 25. kolejce sezonu 2020/21 Lewandowski strzelił gola Werderowi Brema (3:1), powiększając dorobek do 268 trafień w Bundeslidze. W klasyfikacji wszech czasów zrównał się na drugim miejscu z Klausem Fischerem. Więcej bramek ma tylko Gerd Mueller - 365.

15 maja 2021 - 40 goli w sezonie; w 33. kolejce tego samego sezonu Lewandowski wykorzystał rzut karny w 26. minucie spotkania wyjazdowego z SC Freiburg (2:2) i zdobył 40. bramkę w rozgrywkach. Tym samym wyrównał rekord Muellera z sezonu 1971/72.