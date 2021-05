Łukasz Piszczek w sobotę pożegnał się z Borussią Dortmund. Koledzy z zespołu ustawili szpaler, by podziękować polskiemu piłkarzowi, który w sobotę grał do 75. minuty w meczu z Bayerem Leverkusen (3:1). To był jego 332. i ostatni występ w niemieckiej ekstraklasie.

Na trybunach pustego stadionu w Dortmundzie rozwinięta została m.in. wielka klubowa koszulka z numerem 26, z którym występował Polak. Reklama Piszczka pożegnali też m.in. szef klubu Hans-Joachim Watzke, dyrektor sportowy Michael Zorc, którzy przekazali mu przed pierwszym gwizdkiem kwiaty i plakat z napisem: "Zawsze będziesz jednym z nas". 35-letni Piszczek występował w Bundeslidze od 2007 roku. Najpierw przez trzy sezony rozegrał 68 spotkań ligowych w barwach Herthy Berlin, a później przeniósł się do Borussii Dortmund, z którą m.in. dwukrotnie został mistrzem Niemiec, dwa razy zdobył krajowy puchar, raz Superpuchar oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zobacz 41. gola Lewandowskiego. Tak pobił rekord Muellera Zobacz również Łącznie w Bundeslidze wystąpił 332-krotnie i zdobył 19 goli. W Pucharze Niemiec zaliczył 42 mecze i jedną bramkę. W europejskich pucharach - Lidze Mistrzów i Europy - jego licznik zatrzymał się na 91 występach i sześciu bramkach. Zanim wyjechał do Niemiec urodzony w Czechowicach-Dziedzicach piłkarz reprezentował barwy Zagłębia Lubin, a przygodę z futbolem zaczął w LKS Goczałkowice-Zdrój i tam być może ją zakończy. Od kilku lat wspiera ten klub radą i finansowo, zdarzało się, że pełnił obowiązki trenera, a wiele razy wspominał, że na zakończenie kariery chciałby też zagrać w jego barwach. Tam też od kilku lat działa prowadzona przez piłkarza i jego współpracowników akademia dla najmłodszych. Piszczek 66-krotnie zagrał w reprezentacji Polski, m.in. był w kadrze na trzy mistrzostwa Europy (2008-2016) i mundial w Rosji w 2018 roku. Strzelił trzy bramki.