Walka o czołowe miejsca na zapleczu ekstraklasy była zacięta do ostatniej kolejki. Przed tym weekendem prowadziła ekipa Bochum z 64 punktami, drugi był Holstein Kilonia - 62, a trzecie miejsce zajmował zespół Greuther Fuerth.

Reklama

Drużyna z Kilonii nie obroniła jednak drugiej pozycji, ponieważ przegrała u siebie z SV Darmstadt 2:3. Na drugi sukces w tym sezonie musi jeszcze zapracować w dwumeczu z FC Koeln. Wcześniej sensacyjnie awansowała do półfinału Pucharu Niemiec, z którego wyeliminowała m.in. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego.

W ostatniej kolejce 2. Bundesligi VfL Bochum pokonał u siebie SV Sandhausen 3:1 i wraca do elity po 11-letniej przerwie. Z kolei Greuther Fuerth zwyciężył także na swoim stadionie Fortunę Duesseldorf 3:2 i wywalczył awans do ekstraklasy po raz drugi w historii. Wcześniej udało się to tej ekipie w 2012 roku.

Elitę opuszczają dwa zasłużone niemieckie kluby: Werder Brema i Schalke 04 Gelsenkirchen.