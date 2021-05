Liverpool zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2019/20, ale obronić tytułu nie zdołał. Z powodu licznych kontuzji, m.in. Holendra Virgila van Dijka, trener Juergen Klopp miał spore problemy z zestawieniem defensywy.

Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do tak wielkiego klubu. Dla mnie i mojej rodziny to bardzo ekscytujący moment. Nie mogę się doczekać, jak rozpocznę nowy rozdział swojej kariery. Ciężko pracowałem, aby znaleźć się w tym punkcie. Bardzo dziękuję wszystkim z RB Lipsk, którzy się do tego przyczynili - powiedział Konate, którego w najbliższych dniach czekają mistrzostwa Europy do lat 21.

Do Liverpoolu dołączy 1 lipca po załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na pracę w Anglii oraz testami medycznymi.