W kontekście transferów z klubu najgłośniej mówi się o Corentinie Tolisso, któremu kontrakt wygasa 30 czerwca 2022 roku. Według portalu "Transfermarkt", wartość rynkowa pomocnika wynosi 20 milionów euro, ale niewykluczone, że mistrzom Niemiec udałoby się sprzedać Francuza za jeszcze większe pieniądze.

Reklama

Kolejnym piłkarzem, który mógłby opuścić szeregi Bawarczyków, jest Bouna Sarr. 29-letni prawy obrońca okazał się niewypałem transferowym - przyszedł do Bayernu w październiku 2020 roku za 9 milionów euro, ale w minionym sezonie rozegrał łącznie 874 minuty we wszystkich rozgrywkach. W przypadku Sarra niewykluczone jest wypożyczenie do innego klubu.

Bayern jest gotów zrezygnować także z 21-letniego Mickaëla Cuisance'a, 22-letniego Adriana Feina i 20-letniego Joshuy Zirkzee'a. Wszyscy spędzili ostatnie miesiące na wypożyczeniu.