Buffon podpisał w czwartek dwuletni kontrakt z ekipą, która spadła w minionym sezonie z Serie A.

W tych rozgrywkach doświadczony Włoch zadebiutował jako 17-latek w 1995 roku. W 1999 zdobył Puchar UEFA i Puchar Włoch, a dwa lata później przeniósł się do Juventusu Turyn za rekordową wówczas kwotę jeśli chodzi o bramkarzy - ok. 40 milionów euro.

Od tego czasu bronił barw "Starej Damy", z roczną przerwą w sezonie 2018/19, kiedy przeniósł się do Paris Saint-Germain. Z Juventusem zdobył 10 razy mistrzostwo Włoch, a z PSG triumfował we francuskiej ekstraklasie.

Od powrotu do Turynu Buffon pełnił już raczej rolę drugoplanową, bowiem podstawowym bramkarzem Juventusu jest Wojciech Szczęsny. Grał za to we wszystkich spotkaniach Pucharu Włoch, po który "Stara Dama" ostatecznie sięgnęła. Było to jej jedyne trofeum w sezonie 2020/21.