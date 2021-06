Fernandinho zostanie na kolejny rok w Manchesterze City - poinformował we wtorek mistrz Anglii. 36-letni piłkarz jest kapitanem zespołu, rozegrał w barwach "The Citizens" 350 meczów we wszystkich rozgrywkach i spędził w nim już osiem lat.

Do Manchesteru przeniósł się w 2013 roku z Szachtara Donieck. Sięgnął z angielskim klubem po cztery tytuły mistrza Anglii i sześć krajowych pucharów. Reklama Jestem przekonany o tym, że jeszcze jest coś do zrobienia. I właśnie dlatego zdecydowałem się pozostać jeszcze jeden rok w Manchesterze City. Chcę pomóc klubowi w osiągnięciu kolejnych celów, a te mamy wysokie - powiedział brazylijski piłkarz, który w 2019 roku wygrał też Copa America. W pierwszym meczu ligowym nowego sezonu Manchester City zmierzy się 15 sierpnia na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur.