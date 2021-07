Piłkarskie serce chętnie grałoby dalej, ale decyzja o zakończeniu kariery jest realistyczna. Nie jestem już piłkarzem, tylko kibicem FC - powiedział 37-letni skrzydłowy, znany z występów przede wszystkim w Bayernie Monachium, Realu Madryt i Chelsea Londyn.

Robben pożegnał się z zawodowym futbolem w 2019 roku, po 10 latach w Bayernie. Kilkanaście miesięcy później podpisał kontrakt z klubem swojej młodości, ale ten powrót mu się nie udał. Trapiły go kontuzje i wystąpił tylko w siedmiu spotkaniach.

Z FC Groningen przeniósł się do PSV Eindhoven, potem trafił do Chelsea, Realu i Bayernu. Wywalczył przynajmniej jeden tytuł mistrza kraju w każdej lidze, w której grał, a do jego największych sukcesów należy triumf w Lidze Mistrzów z Bayernem w sezonie 2012-13. Zdobył decydującą bramkę w finałowym meczu z Borussią Dortmund (2:1), a w barwach BVB wystąpili wówczas Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek.